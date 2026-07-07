Da fine agosto, la campagna Sky vedrà come protagonista Andrea Kimi Antonelli, pilota bolognese e vincitore di cinque Gran Premi in questa stagione. Antonelli, leader nel Mondiale di Formula 1, sarà il nuovo testimonial del broadcaster. Accanto a lui ci sarà anche Alessandro Del Piero, in un progetto che coinvolge il mondo dello sport e della comunicazione.

Andrea Kimi Antonelli, pilota bolognese leader del Mondiale di Formula 1 e vincitore di 5 Gran Premi in questa stagione, è il nuovo testimonial Sky a partire dalla prossima campagna di comunicazione in onda da fine agosto al fianco di Alessandro Del Piero. La presentazione avviene con un video teaser ambientato nel celebre condominio dove Del Piero accoglie il nuovo inquilino speciale mentre Kimi disfa gli scatoloni, una scena che. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Kimi Antonelli Testimonial Sky: nuovo Inquilino nel Condominio di Del Piero

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