Juventus 1996 rivive su Sky Sport | orari speciale Del Piero e finale 30 anni dopo
Sky Sport propone una programmazione speciale dedicata alla Juventus del 1996, rivivendo quegli eventi attraverso approfondimenti e momenti storici. La programmazione include un focus su Del Piero, con approfondimenti e interviste, e la trasmissione della finale tra Ajax e Juventus, disputata trent’anni fa. La giornata propone anche altri contenuti dedicati a quel periodo e a quei match, offrendo agli appassionati un’occasione per rivivere un pezzo importante della storia calcistica di quegli anni.
Programmazione completa su Sky Sport: speciale su Del Piero, finale Ajax-Juventus 1996 e contenuti su Lippi con tutti gli orari di una giornata speciale La Champions League vinta a Roma al termine della finale contro l’Ajax e decisa ai calci di rigore: Del Piero è il capocannoniere della competizione e il simbolo di una Juventus giovane e affamata, capace di tornare sul tetto d’Europa dopo undici anni. Una notte indimenticabile, quella del 22 maggio 1996 all’Olimpico, culminata con Gianluca Vialli che alza la coppa. Lo speciale "1996, l'anno di Del Piero" sarà in programmazione su Sky Sport Calcio nella giornata di venerdì 22 maggio, a trent'anni da quella storica vittoria. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Juventus (1996 - 2026) Squad Then and Now
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