Juventus 1996 rivive su Sky Sport | orari speciale Del Piero e finale 30 anni dopo

Sky Sport propone una programmazione speciale dedicata alla Juventus del 1996, rivivendo quegli eventi attraverso approfondimenti e momenti storici. La programmazione include un focus su Del Piero, con approfondimenti e interviste, e la trasmissione della finale tra Ajax e Juventus, disputata trent’anni fa. La giornata propone anche altri contenuti dedicati a quel periodo e a quei match, offrendo agli appassionati un’occasione per rivivere un pezzo importante della storia calcistica di quegli anni.

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