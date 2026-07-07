Kimi Antonelli ha assistito a Wimbledon dal Royal Box al Centre Court, durante una giornata di riposo tra il Gran Premio di Gran Bretagna e i test Pirelli a Silverstone. Accanto a lui c’era il campione di tennis, con cui ha scambiato qualche parola. Il video del momento mostra il giovane pilota e il tennista seduti fianco a fianco, mentre si intrattengono in un breve scambio di battute.

Kimi Antonelli ha sfruttato la sua giornata di riposo tra il Gran Premio di Gran Bretagna ed i test Pirelli a Silverstone per recarsi a Wimbledon, dove è stato ospite del Royal Box al Centre Court dell’All England Club. Il leader del Mondiale di Formula Uno ha assistito al match tra l’azzurra Jasmine Paolini e la filippina Alex Eala, salutando inoltre l’amico Jannik Sinner ed incrociando una vera leggenda del tennis come Roger Federer. Il fenomeno svizzero era presente infatti ieri a sua volta nel Royal Box sul campo che lo ha visto trionfare per ben otto volte (record assoluto ai Championships) in carriera. Antonelli e Federer si sono seduti per un periodo l’uno vicino all’altro, venendo immortalati mentre scambiavano qualche parola e dando vita ad un divertente siparietto pubblicato stamattina dai canali ufficiali del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli nel Royal Box di Wimbledon insieme a Federer: il video del siparietto tra i due

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Kimi Antonelli a Wimbledon dopo la delusione di Silverstone.

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