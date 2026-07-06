Kimi Antonelli, pilota di Formula 2, è stato visto in tribuna centrale a Wimbledon, seduto vicino a Roger Federer. Il giovane bolognese, leader della classifica di Formula 2 con Mercedes, è arrivato nel primo pomeriggio per assistere al match tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala. Antonelli ha lasciato la tuta e il casco, indossando un abbigliamento elegante. Non ci sono altre presenze ufficiali o dichiarazioni riguardo alla sua presenza.

Messi da parte tuta e casco, a Wimbledon va in scena una versione elegantissima di Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota bolognese, leader della classifica di Formula 1 con la sua Mercedes, è arrivato nel primo pomeriggio al centrale in tempo per assistere all'incontro fra Jasmine Paolini e Alexandra Eala. E lo ha fatto sedendosi di fianco a una leggenda della racchetta come Roger Federer. Il piatto forte della giornata però prevede l'incontro privato con Jannik Sinner, amico di Antonelli, che lo ha anche portato a fare un giro in pista. Il pilota è reduce da un weekend agrodolce sul circuito di Silverstone, che lo ha visto vincere la gara Sprint e centrare la pole position, ma non raccogliere però punti durante il gran premio a causa nuovamente di un problema tecnico della sua monoposto. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Wimbledon, Kimi Antonelli «baronetto» in tribuna accanto al tennista Roger Federer

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