Kimi è stato ospite del Royal Box a Wimbledon. Per accedere, sono richieste regole rigide, dal dress code alla puntualità. Solo su invito si può entrare in questa area, simbolo di prestigio. La selezione è severa e non ammette richieste di ingresso. L’accesso conferma uno status particolare e privilegiato, riservato a pochi.

Ci sono posti in cui tutti, una volta nella vita, ambiscono ad entrare. Quei posti dove non si entra su richiesta, ma solo su invito. Luoghi che confermano, a volte concedono, un particolare status d’importanza. Nel mondo dello sport poche collocazioni sono paragonabili al Royal Box di Wimbledon, sul Centre Court. Uno spazio riservato a “membri della famiglia reale, del mondo del tennis, individui distinti e altri che hanno contribuito in vari modi al miglioramento delle nostre vite e della nostra società”. Non è una qualunque tribuna autorità: è uno spazio su misura, il migliore sul campo più prestigioso al mondo per godere del meglio che il tennis possa offrire sui verdi prati dei Championships. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Wimbledon, Kimi ospite del Royal Box. Dal dress code alla puntualità, le regole (rigide) per essere accettati

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