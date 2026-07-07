Kimi Antonelli e Roger Federer | Presenze d’eccezione al Royal Box di Wimbledon per la vittoria di Jasmine Paolini

Da tvplay.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due ospiti di prestigio sono stati visti nel Royal Box di Wimbledon durante la finale di Jasmine Paolini. Si tratta di Roger Federer, otto volte vincitore del torneo, e di Kimi Antonelli, giovane talento nel mondo delle corse. I due hanno assistito alla partita in un pomeriggio di sole, tra l’erba lucida e il silenzio del Centre Court, con il pubblico che seguiva con attenzione ogni scambio.

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Un pomeriggio da cartolina a Londra: il sole, l’erba lucida, il brusio del Centre Court che si fa silenzio. In alto, nel regale salotto del tennis, due presenze inaspettate — un campionissimo con otto corone e un talento italiano dei motori — assaggiano l’elettricità del momento. Sotto, una ragazza azzurra vince e trattiene il fiato: certe platee non si vedono ogni giorno. Più che una partita, è stata una scena. Sul Royal Box di Wimbledon hanno preso posto Roger Federer e Kimi Antonelli, richiamo immediato a due mondi che raramente si sfiorano. Lì dove guardano teste coronate, ex numeri uno e icone dello sport, il tennis d’erba si nutre di rito e stupore. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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