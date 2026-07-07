Kimi Antonelli e Roger Federer | Presenze d’eccezione al Royal Box di Wimbledon per la vittoria di Jasmine Paolini
Due ospiti di prestigio sono stati visti nel Royal Box di Wimbledon durante la finale di Jasmine Paolini. Si tratta di Roger Federer, otto volte vincitore del torneo, e di Kimi Antonelli, giovane talento nel mondo delle corse. I due hanno assistito alla partita in un pomeriggio di sole, tra l’erba lucida e il silenzio del Centre Court, con il pubblico che seguiva con attenzione ogni scambio.
Un pomeriggio da cartolina a Londra: il sole, l’erba lucida, il brusio del Centre Court che si fa silenzio. In alto, nel regale salotto del tennis, due presenze inaspettate — un campionissimo con otto corone e un talento italiano dei motori — assaggiano l’elettricità del momento. Sotto, una ragazza azzurra vince e trattiene il fiato: certe platee non si vedono ogni giorno. Più che una partita, è stata una scena. Sul Royal Box di Wimbledon hanno preso posto Roger Federer e Kimi Antonelli, richiamo immediato a due mondi che raramente si sfiorano. Lì dove guardano teste coronate, ex numeri uno e icone dello sport, il tennis d’erba si nutre di rito e stupore. 🔗 Leggi su Tvplay.it
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