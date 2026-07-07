Kimi Antonelli e Del Piero la nuova coppia scelta da Sky

Sky ha lanciato la nuova campagna pubblicitaria per la stagione in corso, coinvolgendo il pilota di Formula 1 campione del mondo e un ex calciatore italiano molto noto. La campagna mette in evidenza la collaborazione tra le due figure, entrambe molto riconoscibili nel loro settore. Il progetto pubblicitario mira a promuovere i servizi offerti dalla piattaforma, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico della campagna.

. Sky inaugura la nuova stagione con una campagna pubblicitaria che riunisce il leader del Mondiale di Formula 1 e una delle icone più amate del calcio italiano. Il primo teaser è già stato presentato al Teatro Lirico di Milano, mentre il lancio ufficiale degli spot è previsto dalla fine di agosto. Andrea Kimi Antonelli rafforza la propria immagine anche lontano dai circuiti automobilistici ed entra ufficialmente nella squadra dei testimonial di Sky. Il giovane pilota, attuale leader della classifica del Mondiale di Formula 1, affiancherà Alessandro Del Piero nella nuova iniziativa di comunicazione ideata dall’emittente. Il progetto è stato presentato in anteprima durante l’evento dedicato ai palinsesti della prossima stagione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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KIMI ANTONELLI e la sua nuova auto: la prima volta a MISANO

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