Juventus Women Primavera | Bianchi porta le bianconere in semifinale di Coppa Italia

La squadra Primavera della Juventus Women si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia grazie a una rete decisiva di Bianchi, che ha messo a segno un gol con un tiro a giro di sinistro. La partita ha visto le ragazze bianconere superare la fase eliminatoria e raggiungere questa tappa del torneo nazionale. La giocatrice svizzera ha dato il suo contributo con un’azione efficace, portando la squadra avanti nel punteggio e facilitando la qualificazione alle semifinali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui