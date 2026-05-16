Juventus Women Primavera | Bianchi porta le bianconere in semifinale di Coppa Italia
La squadra Primavera della Juventus Women si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia grazie a una rete decisiva di Bianchi, che ha messo a segno un gol con un tiro a giro di sinistro. La partita ha visto le ragazze bianconere superare la fase eliminatoria e raggiungere questa tappa del torneo nazionale. La giocatrice svizzera ha dato il suo contributo con un’azione efficace, portando la squadra avanti nel punteggio e facilitando la qualificazione alle semifinali.
di Mauro Munno . La svizzera decisiva con un mancino a giro. La Juventus Women Primavera riscatta prontamente la delusione per l’ eliminazione nella semifinale scudetto subita per mano del Milan (poi campione), centrando un traguardo prestigioso in ambito nazionale. Sul terreno di gioco del centro sportivo di Vinovo, le giovani bianconere hanno piegato la resistenza della Roma nella semifinale di Coppa Italia, imponendosi con il risultato di 1-0 al termine di un match teso e combattuto. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A decidere l’incontro e a regalare il pass per l’atto conclusivo del torneo è stata una rete della svizzera Giorgia Bianchi, abile a siglare il gol decisivo che ha spezzato l’equilibrio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus-Napoli W. 2-1 | Girelli-Thomas: bianconere in semifinale |
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