La Juventus ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer. La decisione è stata comunicata dopo un incontro avvenuto ieri sera tra i vertici societari e il dirigente, noto per aver ricoperto il ruolo di direttore sportivo in un club della capitale. Massara prenderà servizio nelle prossime settimane, contribuendo alla gestione delle attività sportive della squadra.

Continua la rivoluzione societaria in casa Juventus. Nella serata di ieri ci sarebbero stati i primi contatti per portare in bianconero l’ex direttore sportivo della Roma, Frederic Massara. In mattinata è arrivata l’accelerata decisiva che ha portato già all’ufficialità, come annunciato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale: “Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell’area Football maschile”. E ancora: “Frederic avrà la responsabilità di guidare la... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Juventus, ufficiale l’arrivo di Massara: sarà il Chief Football Officer

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frederic Massara nuovo chief football officer della JuventusFrederic Massara è stato nominato nuovo responsabile dell’area tecnico-sportiva della Juventus, assumendo il ruolo di chief football officer.

Leggi anche: Massara nuovo Chief Football Officer della Juventus, Chiellini cambia ruolo! Carnevali: «Stiamo sostenendo una struttura che sostiene le nostre ambizioni»

Temi più discussi: La Juventus pensa a Massara come direttore tecnico. Le news di calciomercato; Accostato al Napoli, Stones resta ancora svincolato: è nel mirino di un club di Serie A; Gila-Milan, Romano: Lotito non vuole scendere sotto questa cifra, trattativa iniziata; Rinnovo McTominay, contatti avviati con il Napoli: lo scozzese chiede un maxi ingaggio, cifra da capogiro.

ULTIM'ORA JUVENTUS Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer L'annuncio tramite i canali ufficiali del club #SkySport #SkySerieA x.com

Juventus, Massara nuovo Chief of football officer: Chiellini decisivo, ecco come cambia la dirigenza bianconeraLa Juventus accelera sul fronte societario: Frederic Massara sarà il nuovo direttore tecnico e completerà la dirigenza voluta da Giorgio Chiellini ... tuttojuve.com

Massara riparte dalla Juventus: ecco quale sarà il suo ruoloMassara è stato nominato Chief Football Officer della Juventus. L'ex ds della Roma ripartirà dal club bianconero. siamolaroma.it