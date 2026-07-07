Juventus rivoluzione societaria | arriva Frederic Massara ecco chi viene cacciato

La Juventus ha nominato Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer, con responsabilità sulla struttura organizzativa dell'area calcio maschile. Massara, ex direttore sportivo di Milan e Roma, riporterà direttamente all'amministratore delegato del club. Questa nomina segna un cambiamento nella gestione interna, mentre alcune figure precedenti sono state escluse dalla struttura societaria. La decisione mira a rafforzare la gestione sportiva della squadra.

Rivoluzione in casa Juventus. Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club: nel suo nuovo ruolo, l'ex ds del Milan e della Roma riporterà direttamente all'ad bianconero Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile. E, molto probabilmente, prenderà il posto di Modesto, ex braccio destro di Damien Comolli. "Frederic - si legge nella nota del club - avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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