Massara Juventus | contatti avviati per il ruolo di direttore tecnico Continua la rivoluzione societaria dei bianconeri! Ultimissime

La Juventus ha avviato i contatti con un ex dirigente di una squadra di Roma per il ruolo di direttore tecnico. La società prosegue il processo di rinnovamento societario, che coinvolge anche cambiamenti a livello manageriale. La ricerca di un nuovo responsabile tecnico fa parte di un più ampio piano di ristrutturazione. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sulle modalità delle trattative.

Massara Juventus: per il ruolo di direttore tecnico i bianconeri hanno avviato i contatti con l’ex Roma. Prosegue la rivoluzione societaria!. Il profondo processo di restyling societario in casa Juventus entra ufficialmente nel vivo della sua programmazione. I vertici della Continassa sono da tempo al lavoro per ridisegnare l’intero organigramma sportivo, con il chiaro obiettivo di inserire figure di comprovata esperienza internazionale in grado di inaugurare un nuovo ciclo vincente per il club bianconero. In questa delicata fase di transizione, dopo Giovanni Carnevali, la dirigenza ha rotto gli indugi avviando i primi colloqui esplorativi con Frederic Massara, individuato come il profilo ideale a cui affidare la delicata carica di direttore tecnico per le prossime stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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