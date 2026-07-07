La Juventus ha annunciato l’ingaggio di Frederic Massara come nuovo chief football officer. Massara, che in passato ha ricoperto ruoli dirigenziali a Milano e Roma, assume la responsabilità dell’area tecnico-sportiva del club. La nomina è stata ufficializzata dall’organizzazione, che ha comunicato il nuovo incarico senza ulteriori dettagli.

Frederic Massara Nuovo Chief Football Officer della Juventus. La Juventus ha ufficializzato un’importante nomina nel suo staff. Frederic Massara, ex calciatore e dirigente di Milano e Roma, è stato scelto come nuovo responsabile dell’area tecnico-sportiva del club bianconero. Con la sua esperienza, Massara si prepara a guidare il settore sportivo maschile, e riconfermare il prestigio della squadra nel panorama calcistico nazionale e internazionale. Nel suo nuovo ruolo, Massara riporterà direttamente all’amministratore delegato Giovanni Carnevali. Questa relazione mira a rafforzare e potenziare la struttura organizzativa dell’area Football maschile, attraverso una gestione capillare e strategica dei progetti sportivi del club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Napolipiu.com - Frederic Massara è il nuovo chief football officer della Juventus: ecco le novità.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Massara entra nella Juventus: quali cambiamenti per Chiellini

Notizie e thread social correlati

Frederic Massara nuovo chief football officer della JuventusFrederic Massara è stato nominato nuovo responsabile dell’area tecnico-sportiva della Juventus, assumendo il ruolo di chief football officer.

Frederic Massara alla Juventus: sarà il prossimo Chief Football OfficerFrederic Massara è stato annunciato come nuovo Chief Football Officer della Juventus.

Temi più discussi: La Juventus pensa a Massara come direttore tecnico. Le news di calciomercato; Juventus, idea Massara come direttore tecnico; Juventus, contatto con Frederic Massara per il ruolo di direttore tecnico; Roma, la Juventus pensa a Massara come direttore tecnico.

Rivoluzione in casa Juventus. Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club: nel suo nuovo ruolo, l'ex ds del Milan e della Roma riporterà direttamente all'ad bianconero Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizz x.com

Frederic Massara è il nuovo chief football officer della Juventus: ecco le novità.La Juventus ha ufficializzato un’importante nomina nel suo staff. Frederic Massara, ex calciatore e dirigente di Milano e Roma, è stato scelto come nuovo responsabile dell’area tecnico-sportiva del cl ... napolipiu.com

Frederic Massara alla Juventus: sarà il prossimo Chief Football OfficerFrederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus. L'annuncio è arrivato questa mattina con un comunicato diffuso dal club bianconero. lapresse.it