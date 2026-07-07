Juventus Massara in dirigenza | piano con gli entusiasmi Ecco le vere priorità del club – VIDEO

Massara entra nella dirigenza della Juventus, sottolineando l’importanza di stabilire priorità precise. La società ha annunciato un nuovo piano, ma evita entusiasmi eccessivi. La discussione si concentra sulla necessità di una strategia di mercato definita, al di là del ruolo di un singolo dirigente. La Juventus punta a riorganizzare il proprio approccio, con un focus su obiettivi e piani concreti, piuttosto che su nomi o annunci.

di Paolo Rossi Massara arriva alla Juve e il confronto con il caso Giuntoli: il valore di un dirigente non basta senza una strategia chiara sul mercato. L’arrivo di Frederic Massara nella dirigenza della Juventus rappresenta una novità importante, ma secondo Paolo Rossi non è questo il tema centrale su cui dovrebbero concentrarsi oggi i tifosi bianconeri. Nel corso di “Primo Tempo”, format del canale YouTube Juventus News 24, il giornalista invita a guardare oltre il curriculum del nuovo dirigente e a spostare l’attenzione sulle reali esigenze del club. Il ragionamento parte da un presupposto chiaro: Massara è un professionista di alto livello e il suo eventuale ingresso in società è una notizia positiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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