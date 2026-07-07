Juve rivoluzione totale | arriva un ex Roma

La Juventus sta preparando un mercato di gennaio con un nuovo innesto e una ristrutturazione societaria. Dopo il sesto posto e l’eliminazione dalla Champions League, il club si concentra su cambiamenti nella rosa e nell’organigramma. Tra i possibili acquisti, ci sarebbe un ex giocatore della Roma. La squadra punta a rafforzarsi per la seconda parte della stagione. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.

Bianconeri sempre concentrati sul mercato e pronti a un nuovo innesto: ecco chi può arrivare a breve. Dopo il deludente sesto posto della passata stagione e la mancata qualificazione in Champions League, la Juventus si appresta a stravolgere non solo la rosa ma anche l’organigramma societario. Il prossimo a fare le valigie potrebbe essere François Modesto, attuale direttore tecnico e particolarmente legato a Comolli che ha già salutato i bianconeri. Massara – Calciomercato.it Ma chi prenderà il posto di Modesto? Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, il principale indiziato sarebbe al momento Frederic Massara, attualmente libero dopo le recenti esperienze al Milan e alla Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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