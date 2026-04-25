Roma rivoluzione totale | Dan Friedkin punta Giovanni Manna

A Trigoria, nel quartier generale della squadra di calcio, si respira un’aria di cambiamento. Nei giorni che precedono la conclusione della stagione, il club sta riorganizzando le proprie strutture e decisioni. Le attività sono state sospese temporaneamente, e si parla di un’ampia revisione delle strategie interne. La direzione ha annunciato piani di rinnovamento che coinvolgono diversi settori, senza specificare i dettagli delle future nomine o modifiche.

A Trigoria le ore che precedono la fine della stagione si trasformano in un cantiere a cielo aperto, dove la parola d’ordine è azzeramento. Dopo il traumatico allontanamento di Claudio Ranieri, la posizione del direttore sportivo Massara appare sempre più precaria: privo della protezione politica del Senior Advisor, il dirigente è ora esposto alle “raffiche” che arrivano direttamente dal quartier generale dei Friedkin a Houston. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la proprietà avrebbe già iniziato a muoversi concretamente per individuare un sostituto, raccogliendo informazioni dettagliate su Giovanni Manna, attuale uomo mercato del Napoli e già oggetto del desiderio del Milan nella scorsa stagione.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, rivoluzione totale: Dan Friedkin punta Giovanni Manna Notizie correlate Roma, Dan Friedkin impone l’armistizio: diktat a Gasperini e RanieriIl presidente Dan Friedkin è intervenuto direttamente per arginare la crisi diplomatica interna alla Roma. Roma, Dan Friedkin blinda Gasperini: confermato il tecnico, Massara verso l’addioDan Friedkin ha rotto il silenzio: Gian Piero Gasperini resta al centro del progetto tecnico della AS Roma. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, rottura totale tra Ranieri e Gasperini: arriva l’ultimatum ai Friedkin. Anche Massara verso l’addio; Roma-Friedkin al bivio, 1 miliardo speso senza Champions: nuova rivoluzione e crisi Ranieri; La conferma di Gasp e le riflessioni su Ranieri e Massara: Roma, Friedkin interviene per riportare il sereno; Roma-Friedkin oltre 1 miliardo investito ma senza Champions: crisi Ranieri e nuova rivoluzione in arrivo. Friedkin e la 'nuova' Roma: Gasperini al centro del progetto, in arrivo altre scelte per la societàDopo la svolta annunciata la scorsa settimana, fonti americane indicano all'Adnkronos i prossimi passi della proprietà ... adnkronos.com Friedkin vota Gasp: rivoluzione in società. Riflessioni su MassaraFriedkin vota Gasp: rivoluzione in società. Riflessioni su Massara - Corriere dello Sport - Avanti con Gasp. È questo l’imperativo che Dan Friedkin ha comunicato nelle ultime ore... - Marione.net - La ... marione.net La scelta netta che serviva per impostare il futuro CORRIERE DELLA SERA Dal 10 aprile, giorno di Roma-Pisa e delle dichiarazioni deflagranti di Ranieri in tv alla notte del 23. Due settimane. Tanto è durata la riflessione silenziosa di Dan Friedkin e di suo figli - facebook.com facebook Buon compleanno a Ryan #Friedkin, che oggi compie 35 anni. Vicepresidente dell' #ASRoma dal 2020, è uno dei quattro figli di Dan Friedkin. Durante la gestione della proprietà Friedkin, il club ha conquistato la #UEFAConferenceLeague. x.com