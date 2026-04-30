Calciomercato Roma piano Gasperini | rivoluzione totale in attacco

Il calciomercato della Roma si sta muovendo verso una trasformazione completa del reparto offensivo. L'allenatore ha delineato un piano che prevede cambiamenti radicali, con l’obiettivo di rinforzare e ristrutturare la linea d’attacco per la prossima stagione. La strategia si concentra su vari obiettivi e possibili acquisti, con l’intento di creare una squadra più competitiva e pronta a nuove sfide.

La metamorfosi della Roma per la prossima stagione ha già un architetto e un perimetro d’azione ben definito: l’attacco. Gian Piero Gasperini ha infatti tracciato la rotta, chiedendo alla proprietà un restyling profondo del reparto avanzato per replicare quel modello Atalanta basato su una rosa snella, composta da diciotto titolari intercambiabili, e una batteria di punte capace di garantire soluzioni continue a gara in corso. Il tecnico di Grugliasco, fin dal suo insediamento a Trigoria, è stato categorico sulla necessità di aumentare il peso offensivo del gruppo, sottolineando come la sua priorità sia sempre stata quella di potenziare il reparto d’attacco senza porre veti su altri settori del campo.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, piano Gasperini: rivoluzione totale in attacco Ultim'Ora MercatoFriedkin in Azione! Vertice con Gasperini! Notizie correlate Calciomercato Roma, rivoluzione Gasperini: 80 milioni di plusvalenzeLa Roma si prepara a una metamorfosi radicale sotto l’egemonia totale di Gian Piero Gasperini. Leggi anche: Calciomercato Roma 2026: rivoluzione totale tra prestiti e giocatori in scadenza Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Roma, Gasperini pronto a sacrificare Soulè per arrivare a Nusa; Edicola - ?? Sorloth dice sì al Milan, Kim-Juve se Bremer parte, come cambia la nuova Roma di Gasperini?; Gasperini: Feeling mai nato con Massara. Ranieri? Non partecipo alla macchina del fango; Dal calciomercato a Ranieri: le richieste di Gasperini ai Friedkin per restare sulla panchina della Roma. Roma, clamorosa bocciatura da parte di Gasperini: ora è finita davveroColpo di scena a Roma dopo il prezioso successo ottenuto sul campo del Bologna: addio scontato a fine stagione ... calciomercato.it Calciomercato Roma news | Cristante pilastro, chi se ne andrà con il Gasperini bis? (oggi 25 aprile 2026)Calciomercato Roma news oggi sabato 25 aprile 2026: tutte le manovre con la conferma di Gasperini in panchina, il giocatore chiave sarà Cristante. ilsussidiario.net Idea Gonzalo García per l’attacco. Le ultime https://www.romanews.eu/calciomercato-roma-gonzalo-garcia-obiettivo-attacco/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook