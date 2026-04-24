Continassa Juve | i bianconeri lavorano alla Continassa novità su Yildiz Thuram Holm e Adzic

La squadra lavora quotidianamente alla Continassa in vista della prossima partita, con aggiornamenti su alcuni giocatori. Si fa riferimento a novità riguardanti Yildiz, Thuram, Holm e Adzic, mentre sono stati segnalati infortuni e tempi di recupero. Sono inoltre presenti aggiornamenti su giocatori diffidati e altre notizie relative alla rosa. La preparazione prosegue sotto l'attenzione dello staff tecnico e medico.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Nella giornata di oggi la Juventus ha continuato a lavorare alla Continassa in vista del big match di San Siro contro il Milan. Buone notizie riguardano il rientro di pedine fondamentali per le rotazioni: Adzic, Thuram, Holm e Perin si sono allenati in gruppo, tornando a pieno regime a disposizione di Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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