Il pizzaiolo di «PAF» si sta preparando per partecipare al Master Pizza Champion. Nel frattempo, il locale a Bergamo offre ai clienti la possibilità di mangiare all'aperto nel cortile interno durante le giornate di bel tempo. Questa novità permette di godersi la pizza in un ambiente esterno, mantenendo invariata l’offerta gastronomica del ristorante situato in Città Alta. La partecipazione al concorso rappresenta un passo importante per il pizzaiolo.

Articolo. Da «PAF» a Bergamo si mangia all’aperto nel cortile interno, mentre il pizzaiolo Juri Lotti si prepara alla sfida del Master Pizza Champion Da «PAF - Pizza alla Fara», in Città Alta, l’estate porta una piacevole novità: nelle giornate di bel tempo è possibile gustare la pizza anche nel cortile interno del locale. Pur mantenendo la propria identità di pizzeria d’asporto, «PAF» offre così qualche tavolo all’aperto per chi desidera fermarsi a mangiare in un’atmosfera raccolta e informale, senza necessità di prenotazione. Prosegue intanto il percorso di crescita del pizzaiolo Juri Lotti, reduce dalla vittoria nella categoria «Mystery Box» al Campionato Mondiale della Pizza a gennaio, riconoscimento che conferma la sua creatività e la qualità degli impasti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Juri Lotti di «PAF» punta al Master Pizza Champion

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