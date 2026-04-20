Pizza punta al rilancio | un laboratorio urbano per la città

Nella mattina di oggi, nello corso di un evento a Via Tagliamento, un candidato sindaco sostenuto dal Partito Democratico ha presentato i piani per il futuro della città. Durante l’intervento, sono stati annunciati dettagli riguardanti un nuovo laboratorio urbano che mira a rivitalizzare alcune aree della città. La proposta si inserisce nel quadro delle prossime elezioni amministrative e riguarda l’insieme delle iniziative programmate per il rilancio locale.

Nello Pizza, candidato sindaco sostenuto dal Partito Democratico, ha delineato questa mattina a Via Tagliamento la visione politica per la città in vista delle prossime amministrative. Durante l’incontro con De Luca, segretario regionale del PD, il candidato ha presentato un progetto basato sulla ricostruzione di un clima di serenità e sul superamento dei conflitti, proponendo la creazione di un laboratorio urbano capace di trasformare il territorio in un centro nevralgico per servizi, cultura e opportunità. L’assetto della coalizione e il dialogo con le forze progressiste. La composizione della lista a sostegno di Pizza riflette una volontà di sintesi politica, includendo tra i candidli consiglieri esponenti precedentemente legati all’area di Festa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pizza punta al rilancio: un laboratorio urbano per la città Notizie correlate Liberiamo Avellino sostiene Nello Pizza: la lista civica per il rilancio della cittàLa lista Liberiamo Avellino è pronta a sostenere il candidato sindaco Nello Pizza, riconoscendo in lui una persona e un esponente politico credibile... Ravenna punta al rilancio: 560mila euro per il cuore della cittàIl Comune di Ravenna ha presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura per il progetto denominato Destinazione Ravenna centro, un piano...