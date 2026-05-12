Il tennista italiano ha raggiunto la sua 31esima vittoria consecutiva nei tornei Master 1000, pareggiando il record stabilito dall'ex numero uno mondiale. Nel frattempo, un altro giocatore ha eliminato un avversario di alto livello, consolidando la propria presenza nel circuito. La prossima occasione per battere il record arriverà giovedì, quando il tennista potrà tentare di superare il record storico.

Trentuno vittorie consecutive nei Master 1000, record assoluto del mostro Novak Djokovic eguagliato, con la possibilità giovedi prossimo di superarlo. Jannik Sinner batte Andrea Pellegrino in due set, 6-2, 6-3, in poco più di un’ora e continua la sua marcia trionfale verso la vittoria del torneo di Roma, che a noi manca da ben cinquant’anni. E che oggi è ancora più vicina grazie a un altro italiano. Una formalità. La partita, com’era prevedibile, non ha avuto storia, nonostante la grande generosità di Andrea Pellegrino che ha disputato un eccellente torneo raggiungendo gli ottavi di finale. Tant’è che a fine partita, il numero uno del mondo gli ha voluto rendere omaggio: “Grande Andrea!”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner fa trentuno, eguaglia Djokovic e punta al record assoluto nei Master. Darderi elimina Zverev

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Internazionali d’Italia 2026: Sinner ai quarti e eguaglia Djokovic, Darderi batte Zverev in rimonta. Italia in trionfo al Foro ItalicoIl numero uno del mondo supera Pellegrino 6-2 6-3 nel derby azzurro e inanella la 31ª vittoria consecutiva nei Masters 1000.

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