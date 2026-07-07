di Marianna Grazi AREZZO Sei proprio un "Ragazzo fortunato" verrebbe da dire a Lorenzo Cherubini, che alla soglia dei sessant’anni si prepara a vedersi raccontato sul grande schermo con la stessa energia con cui ha sempre cantato "L’ombelico del mondo". Del resto la sua è sempre stata una vita vissuta all’insegna del "Muoviti, muoviti": dai Beach Party agli stadi, dalle piazze innamorate di lui fino a quella Cortona che è diventata "la mia casa" fin da quando è un giovanotto. E se qualcuno pensava che il tempo lo avrebbe fermato, lui risponde ancora con "Penso positivo", pronto a spiegare al mondo, tra un continente e l’altro, che la sua non è mai stata una fatica, ma pura "Felicità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jovanotti arriva sul maxischermo. Al cinema l’avventura della sua vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Jovanotti al cinema: il racconto della sua vita per il sessantesimo compleanno

“Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti”: al cinema per sette giorni il documentario dedicato all’artistaDal 26 novembre al 2 dicembre sarà proiettato in alcune sale italiane il documentario dedicato a Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti, in occasione...

Si parla di: Jovanotti arriva sul maxischermo. Al cinema l’avventura della sua vita.

Jovanotti arriva sul maxischermo. Al cinema l’avventura della sua vitadi Marianna GraziAREZZOSei proprio un Ragazzo fortunato verrebbe da dire a Lorenzo Cherubini, che alla soglia dei sessant’anni si prepara a vedersi raccontato sul grande schermo con la stessa energi ... lanazione.it

Jovanotti arriva al cinema con un film evento: annunciata l’uscita di Lorenzo – L’incredibile avventura di JovanottiScopri quando esce LORENZO - L'incredibile avventura di Jovanotti, il film evento dedicato all'artista che arriverà al cinema per una settimana. cinefilos.it