Jovanotti arriva sul maxischermo Al cinema l’avventura della sua vita
Al cinema, sul maxischermo, viene proiettato un film dedicato alla vita di Jovanotti. La pellicola ripercorre le tappe della sua carriera e i momenti più significativi, accompagnata da immagini e musica. La proiezione si svolge in una sala di Arezzo, con il pubblico presente che segue attentamente le sequenze. Il film si conclude con una standing ovation, mentre il cantante osserva dalla sala.
di Marianna Grazi AREZZO Sei proprio un "Ragazzo fortunato" verrebbe da dire a Lorenzo Cherubini, che alla soglia dei sessant’anni si prepara a vedersi raccontato sul grande schermo con la stessa energia con cui ha sempre cantato "L’ombelico del mondo". Del resto la sua è sempre stata una vita vissuta all’insegna del "Muoviti, muoviti": dai Beach Party agli stadi, dalle piazze innamorate di lui fino a quella Cortona che è diventata "la mia casa" fin da quando è un giovanotto. E se qualcuno pensava che il tempo lo avrebbe fermato, lui risponde ancora con "Penso positivo", pronto a spiegare al mondo, tra un continente e l’altro, che la sua non è mai stata una fatica, ma pura "Felicità". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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