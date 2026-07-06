Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti | al cinema per sette giorni il documentario dedicato all’artista
Dal 26 novembre al 2 dicembre sarà proiettato in alcune sale italiane il documentario dedicato a Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti, in occasione del suo sessantesimo compleanno. La pellicola, distribuita da Plaion Pictures, ripercorre la vita e la carriera dell’artista, in un evento speciale di sette giorni. La proiezione è prevista come un appuntamento limitato nel tempo, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o il contenuto specifico del film.
Arriverà nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre, come evento speciale di sette giorni distribuito da Plaion Pictures, Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, il documentario che ripercorre la vita e la carriera di Lorenzo Cherubini, in occasione del suo sessantesimo compleanno. Il film propone un ritratto che va oltre la dimensione pubblica dell’artista, raccontandone il percorso umano e professionale attraverso successi musicali, viaggi, passioni e momenti di profonda introspezione. Dalle prime esperienze nelle radio locali fino ai grandi concerti davanti a migliaia di spettatori, il documentario segue l’evoluzione di Jovanotti senza limitarsi alla narrazione della sua carriera, ma cercando di restituire anche il volto più privato di Lorenzo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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