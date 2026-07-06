Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti | al cinema per sette giorni il documentario dedicato all’artista

Notizia in breve

Dal 26 novembre al 2 dicembre sarà proiettato in alcune sale italiane il documentario dedicato a Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti, in occasione del suo sessantesimo compleanno. La pellicola, distribuita da Plaion Pictures, ripercorre la vita e la carriera dell’artista, in un evento speciale di sette giorni. La proiezione è prevista come un appuntamento limitato nel tempo, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o il contenuto specifico del film.