Firenze, 6 luglio 2026 – Arriva nei cinema italiani con un evento speciale di sette giorni dal 26 novembre al 2 dicembre 2026, Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti di Plaion Pictures. È il racconto della vita dell'artista, dalle canzoni al successo, ai viaggi alla bici, dalla piccola radio locale alle folle oceaniche degli stadi. Ma anche più intimo, segreto, dove il Jovanotti che tutti conosciamo diventa la persona che pochissimi hanno davvero incontrato. C'è la sua luce, l'energia, il movimento, ma anche altri colori e verità. È come vedere insieme il sole e la luna: la luminosità di Jovanotti e una parte più raccolta, fragile, privata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jovanotti al cinema: il racconto della sua vita per il sessantesimo compleanno

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JOVANOTTI - So solo che la vita (Video con Testo)

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