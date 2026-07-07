La line-up del Jova Summer Party 2026 è stata annunciata e l’evento si svolgerà al Circo Massimo. L’evento trasformerà l’area centrale della città in un grande spazio dedicato alla musica dal vivo. La manifestazione è prevista come il momento conclusivo di una serie di appuntamenti estivi. La location scelta è il celebre sito archeologico, che ospiterà numerosi artisti e pubblico. La data e i dettagli specifici dell’evento sono stati comunicati in occasione dell’annuncio.

Cresce l’attesa per il gran finale del Jova Summer Party 2026, l’evento che trasformerà il cuore della Capitale in una immensa arena dedicata alla musica dal vivo. Il traguardo di questo lungo viaggio sonoro è fissato per il 12 e il 13 settembre nella storica cornice del Circo Massimo. Un appuntamento che si preannuncia come una vera e propria prova di resistenza artistica e collettiva, capace di dominare la stagione degli eventi estivi romani. Lorenzo Jovanotti ha finalmente svelato il programma ufficiale e la rosa degli artisti che si alterneranno sul grande palcoscenico romano. Non si tratta di un semplice concerto, ma di una maratona di performance che unisce ritmi, generi e linguaggi differenti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Jova Summer Party 2026: svelata la line up al Circo Massimo

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Montesilvano, Jovanotti presenta Summer Party 2026

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