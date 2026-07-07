Il Jova Summer Party 2026 si terrà al Circo Massimo di Roma il 12 e 13 settembre, con il secondo giorno già esaurito. Le date sono state annunciate e sono attese grandi affluenze. La manifestazione prevede la partecipazione di vari artisti, anche se i nomi specifici non sono stati ancora comunicati. La location romana ospiterà l’evento che segna il ritorno di questa serie di concerti estivi.

foto Ghidini ROMA – Cresce l’attesa per il Jova Summer Party 2026, che culminerà il 12 (sold out) e 13 settembre con il gran finale al Circo Massimo di Roma. Jovanotti svela oggi la line up ufficiale degli appuntamenti romani, destinati a rappresentare il culmine di un viaggio musicale che attraverserà l’estate, uno degli eventi live più attesi e iconici della stagione. Il 12 settembre vedrà Benny Benassi nel ruolo di guest star di una giornata che si preannuncia straordinaria. Ad accompagnarlo, fin dal primo pomeriggio, una line up eterogenea e ricca di personalità, perfettamente in sintonia con lo spirito del Jova Summer Party: Cor Veleno, Mobrici, BalQeis, Ayom, Matteo Alieno e TÄRA. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Jova Summer Party 2026: gli ospiti delle date al Circo Massimo di Roma

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