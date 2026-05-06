A Montesilvano si avvicina il Jova Summer Party, un evento musicale che vedrà la presenza di diversi artisti che si esibiranno insieme a Jovanotti. La manifestazione attirerà un pubblico di appassionati provenienti da varie regioni, portando un incremento nelle attività commerciali locali. La presenza di artisti e il flusso di visitatori sono stati annunciati dagli organizzatori senza indicare dettagli sui nomi degli artisti coinvolti.

? Cosa scoprirai Chi sono gli artisti che accompagneranno Jovanotti sul palco?. Come cambierà l'economia di Montesilvano grazie a questo evento?. Quali partner garantiranno la mobilità verde e la sostenibilità?. Dove si possono acquistare i biglietti per la serata?.? In Breve Line up include dj Ralf, Dumbo gets mad, Fresgmula, La perla e altri artisti.. Evento del 12 agosto presso la Music Arena di Montesilvano.. Partner coinvolti includono Banca Ifis, a2a, Fanta, Fiat, Sephora e Vivident.. Mobilità sostenibile garantita da Trenitalia e servizio Eventia in Bus.. Il 12 agosto prossimo la Music Arena di Montesilvano ospiterà il Jova Summer Party con Jovanotti, un evento che promette di trasformare la location in un centro nevralgico di musica e condivisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jovanotti a Montesilvano: ecco la line up del Jova Summer Party

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