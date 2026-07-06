Il 12 e il 13 settembre si terranno le date del Jova Summer Party 2026 al Circo Massimo di Roma. La prima serata, il 12 settembre, è andata esaurita in prevendita. La line-up degli artisti presenti sarà annunciata prossimamente. La manifestazione si svolgerà nel celebre spazio all’aperto, con il pubblico atteso in grandi numeri. La seconda serata, il 13 settembre, rappresenta il gran finale dell’evento.

JOVANOTTI SVELA LA LINE UP DELLE DATE DI ROMA DEL JOVA SUMMER PARTY 2026 IL 12 (SOLD OUT) E 13 SETTEMBRE AL CIRCO MASSIMO Cresce l’attesa per il Jova Summer Party 2026, che culminerà il 12 (sold out) e 13 settembre con il gran finale al Circo Massimo di Roma. Jovanotti svela oggi la line up ufficiale degli appuntamenti romani, destinati a rappresentare il culmine di un viaggio musicale che attraverserà l’estate, uno degli eventi live più attesi e iconici della stagione. Il 12 settembre vedrà Benny Benassi nel ruolo di guest star di una giornata che si preannuncia straordinaria. Ad accompagnarlo, fin dal primo pomeriggio, una line up eterogenea e ricca di personalità, perfettamente in sintonia con lo spirito del Jova Summer Party: Cor Veleno, Mobrici, BalQeis, Ayom, Matteo Alieno e TÄRA. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Jovanotti a Roma: svelata la line up delle date del 12 e 13 settembre al Circo Massimo

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Jovanotti a Roma per presentare il suo Jova Giro. Partenza e arrivo nella Capitale.

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