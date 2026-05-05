Jova summer party 2026 | gli ospiti di Jovanotti e la line up ufficiale del concerto di agosto

L’attesa per il concerto di Jovanotti del 12 agosto a Montesilvano al Music Arena continua a crescere. L’evento, inserito nel suo Jova Summer Party 2026, vedrà la partecipazione di diversi ospiti e una line-up ufficiale annunciata. La data rappresenta uno dei momenti principali della tournée estiva del cantante, con biglietti già esauriti in molte zone. La serata promette di essere un appuntamento musicale di grande rilievo per i fan.

Cresce sempre di più l’attesa per il grande concerto che Jovanotti ha in programma il prossimo 12 agosto a Montesilvano al Music arena.Sin dalle prime ore del pomeriggio la location si accenderà e accoglierà tutti i partecipanti. Aspettative ancor più alte dopo che è stata svelata la line up.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Luca Carboni con Elisa, Jovanotti e Cesare Cremonini / Mare Mare - live a Milano 2025

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