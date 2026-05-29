L’Isola del Giglio è diventata una meta più accessibile ai visitatori con disabilità. Le strutture e i servizi sono stati adattati per migliorare la mobilità, facilitando l’accesso alle spiagge e ai principali punti di interesse. La presenza di percorsi e strutture dedicate permette ora a chi ha esigenze specifiche di muoversi con maggiore autonomia. Queste modifiche rendono l’isola una destinazione più inclusiva, in grado di accogliere un pubblico diversificato.

L’Isola del Giglio è una meta sempre più scelta anche da viaggiatori con esigenze specifiche di mobilità. Il fascino delle sue acque cristalline e dei suoi paesaggi naturali attira ogni anno un pubblico più ampio, ma quando si parla di accessibilità disabili sull’Isola del Giglio è fondamentale pianificare con attenzione ogni fase del viaggio. In questa guida vediamo cosa sapere su trasporti, soggiorno e accessibilità sull’isola, con indicazioni pratiche per organizzarsi al meglio e vivere l’esperienza in modo sereno. Cosa sapere su trasporto e arrivo. Traghetti per l’Isola del Giglio. Il principale collegamento per raggiungere l’isola è quello da Porto Santo Stefano a Giglio Porto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Isola del Giglio accessibilità disabili: cosa sapere per organizzare il viaggio

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