Stefano De Martino fa sul serio con Gilda | pranzo vista mare pensando a Sanremo Tronelli archiviata

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati visti a pranzo con vista mare, un incontro che alimenta le voci di un interesse più serio tra i due. Questo appuntamento segue una serie di rapporti passati del conduttore e si dice che Ambrosio abbia stabilito dei limiti chiari nella loro relazione. De Martino avrebbe anche lasciato alle spalle un precedente matrimonio, ormai archiviato.

Stefano De Martino farebbe sul serio questa volta con Gilda Ambrosio. L’amica speciale a cui il conduttore torna periodicamente a ogni storia finita, a ogni fidanzata lasciata, secondo i rumors avrebbe ora messo dei precisi paletti alla loro relazione. La stilista avrebbe chiarito al conduttore. 🔗 Leggi su Today.it

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