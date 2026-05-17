Una persona di 37 anni, insegnante di religione in una scuola privata e coinvolta in attività parrocchiali, si trova agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Padova. L’uomo è accusato di aver commesso diversi atti di violenza sessuale aggravata nei confronti di sette minorenni, a partire dal 2017. Le indagini hanno portato all’ordinanza di custodia cautelare, che ha portato alla restrizione della libertà dell’indagato. La vicenda è stata resa nota dalle autorità giudiziarie locali.

La Procura di Padova ha chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari per un 37enne, insegnante di religione in una scuola privata e animatore in varie parrocchie della provincia, accusato di numerosi episodi di violenza sessuale aggravata ai danni di sette minorenni. Secondo la ricostruzione della Squadra mobile padovana, i primi episodi risalgono al 2017: l’indagine stata avviata a marzo, quando un 17enne si è confidato con un altro suo insegnante raccontandogli le violenze subite durante un fine settimana trascorso fuori regione. Dal cellulare del ragazzo sono poi emerse le chat con altri amici che avevano vissuto la stessa esperienza e si confidavano tra loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abusi su sette minorenni a partire dal 2017”: ai domiciliari un insegnante di religione nel Padovano

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