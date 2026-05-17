Padova avrebbe abusato di sette minorenni | insegnante di religione ai domiciliari

Un insegnante di religione è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato di sette minorenni. L’indagine è partita dopo alcune denunce presentate da genitori e responsabili delle scuole coinvolte. Le autorità hanno raccolto testimonianze e prove che collegano l’uomo ai presunti abusi. La procura ha avviato un procedimento giudiziario e ha disposto le misure cautelari. La vicenda sta attirando l’attenzione sulla tutela delle minori nelle istituzioni scolastiche.

(Adnkronos) – Insegnante di religione finito agli arresti domiciliari: avrebbe abusato di sette minorenni. La procura di Padova ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare per un 37enne della provincia di Treviso che sarebbe l’autore di numerosi episodi di violenza sessuale aggravata ai danni di minori che gli venivano affidati in ragione del suo ruolo di insegnante di religione in una scuola privata e di animatore in varie parrocchie. Secondo la ricostruzione della Squadra mobile padovana, i primi episodi risalirebbero al 2017 ma è a marzo che un 17enne si sarebbe confidato con un atro suo insegnante, raccontandogli le violenze subite dall’uomo durante un fine settimana trascorso fuori regione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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