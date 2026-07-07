Janus Fabriano lavora a fari spenti | Lo staff avrà un gruppo completo

La Janus Fabriano si prepara alla prossima stagione con uno staff completo, secondo il commento del general manager. La società punta a mantenere stabilità e affrontare le sfide future, senza rivelare dettagli sui piani specifici. La gestione si concentra sulla situazione societaria, sul mercato e sugli aspetti tecnici, con l’obiettivo di consolidare la posizione del club. Nessuna informazione su eventuali cambiamenti o obiettivi specifici è stata comunicata pubblicamente.

La Janus Fabriano guarda al futuro senza perdere di vista la stabilità. È questo il messaggio che emerge dalle parole del general manager Gianluca Merloni, che traccia un quadro della situazione societaria, del mercato, delle prospettive tecniche e delle sfide che attendono il club in vista della prossima stagione. Uno dei temi principali riguarda il passaggio di consegne ai vertici della società, un processo già avviato e destinato a proseguire nei prossimi mesi. "La transizione societaria è un processo complesso che va avanti da tempo e avrà ancora delle fasi da completare. La cosa più importante è che si tratta di una transizione ordinata, nella quale il vecchio e il nuovo presidente condividono la stessa visione per la città, il progetto sportivo e la continuità della storia della Janus". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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