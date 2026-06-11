La nuova Ancona si muove a fari spenti Staff al lavoro in attesa della società che verrà

Lo staff della squadra di calcio lavora senza annunci ufficiali, in attesa di conoscere quale società gestirà la squadra in futuro. La situazione attuale si presenta con un’apparente tranquillità, senza comunicazioni ufficiali o cambiamenti immediati. La squadra continua le attività senza indicazioni di cambiamenti imminenti, mentre si aspetta una decisione definitiva sulla proprietà o sulla gestione. Non ci sono aggiornamenti ufficiali riguardo alle prossime mosse o alle tempistiche di eventuali annunci.

Stato di calma apparente in casa Ancona. Mentre, infatti, si attende ancora di capire quale sarà l’evoluzione della questione legata all’atteso ingresso nel capitale biancorosso dell’imprenditore Manolo Bucci, sul fronte operativo il presidente Polci prosegue nel suo lavoro in direzione del prossimo campionato. Questo attraverso la ricerca di potenziali nuovi soci del territorio per allargare lo spacchettamento, al momento fermo al 25%, e di potenziali nuovi sponsor. Per non parlare del ritiro estivo da organizzare. Lo stesso vale per la direzione tecnica che, insieme a mister Maurizi, prosegue sulla strada che deve portare al più presto alla riconferma di diversi giocatori della stagione appena conclusa e all’acquisto di quelli ritenuti funzionali al gioco del mister. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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