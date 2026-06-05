Il presidente di Janus Basket Fabriano ha annunciato sui social il suo addio, spiegando che lascia per motivi professionali e personali dopo anni di impegno. Ha ringraziato la società per tutto ciò che ha ricevuto, sottolineando il suo legame con il club. La decisione segna la fine di un’epoca per la squadra, senza ulteriori dettagli sul futuro della gestione. La comunicazione è stata accompagnata da un messaggio di gratitudine e affetto.

Si chiude un’epoca alla Janus Basket Fabriano. Con un lungo e commosso messaggio affidato ai social, il presidente Mario Di Salvo ha annunciato la decisione di lasciare la guida della società, una scelta maturata per motivi professionali e personali dopo anni di impegno. A spiegare il significato delle lacrime versate al termine dell’ultima partita è stato lui stesso: "Sapevo sarebbe stata la mia ultima partita da presidente, ecco il motivo delle mie lacrime. Tanti ricordi in quegli istanti scorrevano nella mia mente, veloci più dei secondi". Nel suo messaggio ripercorre il cammino compiuto insieme alla società biancoblù, ricordando come tutto sia nato da un gruppo di amici accomunati dalla stessa passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, Di Salvo lascia: "La Janus mi ha dato tanto"

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