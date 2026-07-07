I genitori di Jannik Sinner non sono presenti a Wimbledon, nonostante il tennista difenda il titolo conquistato lo scorso anno. Sul Centre Court, tra applausi e bandiere, si nota l’assenza di Hanspeter e Siglinde Sinner tra il pubblico.

Wimbledon 2026 è nel vivo e Jannik Sinner è pronto a difendere il titolo da campione uscente per il trofeo più prestigioso del tennis mondiale. Sul Centre Court, però, c’è un dettaglio che ai fan non è sfuggito: sugli spalti, tra applausi e bandiere, mancano Hanspeter e Siglinde Sinner, i genitori del numero uno al mondo. Niente Royal Box, niente telecamere puntate sulla loro emozione. E la spiegazione che Jannik ha dato, tra un sorriso e l’altro, dice moltissimo sulla famiglia che sta dietro al fenomeno dell’Alto Adige. Jannik Sinner, perché i suoi genitori non sono a Wimbledon. L’assenza dei genitori di Sinner, tra le tribune di Wimbledon, ha una spiegazione più semplice di quanto si possa immaginare. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Jannik Sinner, perché i genitori non sono a Wimbledon a tifare per lui

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Jannik SINNER parla a Sky Sport alla vigilia di Wimbledon

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