Siglinde e Hanspeter, i genitori di Jannik Sinner, provengono dalla zona di Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano. Entrambi sono originari di questa regione e vivono lì. Non ci sono dettagli pubblici sul loro lavoro o professione. La loro presenza nel percorso del giovane tennista è nota, ma non sono stati divulgati aspetti relativi alle loro attività lavorative. La loro identità viene mantenuta riservata e si conoscono principalmente attraverso riferimenti alla famiglia.

S iglinde e Hanspeter, i genitori di Jannik Sinner, sono entrambi originari di Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano. Per anni hanno lavorato al Rifugio Fondovalle in Val Fiscalina, sulle Dolomiti: lui come capo cuoco, lei nell’accoglienza in sala. Una vita semplice, fatta di sacrifici e valori. Chi sono i genitori di Jannik Sinner. Nel 1998 i genitori di Jannik Sinner adottano Mark, nato in Russia e accolto nella famiglia Sinner a soli 9 mesi. Oggi Mark Sinner è vigile del fuoco, e della sua vita privata si sa ben poco. Jannik nasce nell’agosto del 2001 e, a soli tre anni, i genitori lo avvicinano allo sci, sport in cui si rivela subito un talento: conquista il Gran Premio Giovanissimi a 7 anni e a 12 è campione d’Italia nella sua categoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Hanspeter e Siglinde, i genitori di Jannik Sinner e cosa fanno nella vita

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