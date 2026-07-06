Domenica 5 luglio, lungo Somerset Road, un gruppo di persone attende di entrare a Wimbledon. Accanto a me, due adolescenti con smalti viola e verde scuro, un uomo sulla cinquantina vestito elegantemente e una coppia di anziani che parla della loro borsa termica. Tra loro ci sono anche fragole e panna, mentre si parla di Jannik Sinner, protagonista di questa prima volta al torneo.

Somerset Road, domenica 5 luglio. Accanto a me, in attesa di entrare ci sono due ragazze adolescenti con lo smalto viola e verde scuro, i colori dello Slam, poi un uomo sulla cinquantina, elegantissimo, e una coppia di anziani signori, che discutono sul contenuto della loro borsa termica. Ebbene sì, a Wimbledon è consentito portarsi cibo e bevande da casa (ad eccezione dei superalcolici), purché siano, appunto, in una borsa, da consumare poi in modalità picnic. Non regole ferree, ma un’etichetta che poggia su sobrietà e bon ton. E nessuno sgarra. Per quanto riguarda l’abbigliamento, stessa filosofia: si predilige il bianco, i completi maschili, gli abiti morbidi femminili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Vanityfair.it - Fragole, panna e Jannik Sinner: perché la prima volta a Wimbledon non si scorda mai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Storia della tradizione di fragole e panna a Wimbledon: ecco perché le gustano.Le fragole con panna sono una tradizione consolidata durante il torneo di Wimbledon, che si tiene in Gran Bretagna.

Sinner sulla Hill, fragole con panna e tennis a bordo campo: il nostro Wimbledon da tifosiDurante la prima settimana di Wimbledon, il pubblico ha potuto assistere a diverse partite sul campo centrale, con alcuni giocatori che si sono...

Temi più discussi: Tra tradizione e innovazione: a Wimbledon il bianco è sacro, ma le infradito no; Wimbledon nel piatto: sai quanto costano e come nascono le storiche fragole con panna?; Caldo, avversario invisibile: Sinner, Wimbledon e lo sport che cambia; SPORT - Wimbledon, dove la fragola batte il dritto.

Scenes at the Sinner vs Kecmanovic today reddit

SPORT - Wimbledon, dove la fragola batte il drittoDalle 38 tonnellate di fragole servite ai tifosi al dress code che impone il bianco, passando per l'inchino abolito nel 2003 e il falco anti-piccioni assunto a tempo pieno, Wimbledon resta l'unico tor ... quotidianocanavese.it

Sinner sulla Hill, fragole con panna e tennis a bordo campo: il nostro Wimbledon da tifosiIl diario di una giornata trascorsa all'All England Club con un biglietto per i campi secondari, mescolati agli spettatori ... msn.com