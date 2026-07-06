Fragole panna e Jannik Sinner | perché la prima volta a Wimbledon non si scorda mai
Domenica 5 luglio, lungo Somerset Road, un gruppo di persone attende di entrare a Wimbledon. Accanto a me, due adolescenti con smalti viola e verde scuro, un uomo sulla cinquantina vestito elegantemente e una coppia di anziani che parla della loro borsa termica. Tra loro ci sono anche fragole e panna, mentre si parla di Jannik Sinner, protagonista di questa prima volta al torneo.
Somerset Road, domenica 5 luglio. Accanto a me, in attesa di entrare ci sono due ragazze adolescenti con lo smalto viola e verde scuro, i colori dello Slam, poi un uomo sulla cinquantina, elegantissimo, e una coppia di anziani signori, che discutono sul contenuto della loro borsa termica. Ebbene sì, a Wimbledon è consentito portarsi cibo e bevande da casa (ad eccezione dei superalcolici), purché siano, appunto, in una borsa, da consumare poi in modalità picnic. Non regole ferree, ma un’etichetta che poggia su sobrietà e bon ton. E nessuno sgarra. Per quanto riguarda l’abbigliamento, stessa filosofia: si predilige il bianco, i completi maschili, gli abiti morbidi femminili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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