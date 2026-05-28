Il caldo stende Sinner a Parigi Jannik sconfitto in 5 set da Cerundolo dopo un malore

Da agi.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner è stato sconfitto in cinque set da Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros 2026. Durante il match, il tennista italiano ha accusato un malore, probabilmente causato dal caldo e da problemi di stomaco. La partita si è conclusa con la vittoria dell'argentino. Sinner lascia il torneo dopo aver combattuto fino all'ultimo punto.

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AGI -  Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo va ko in cinque set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato un malessere, probabilmente legato al caldo, e problemi di stomaco nel corso del match contro il sudamericano. Sinner sta male alla fine del terzo set . L'altoatesino conduceva 6-3 6-2 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi più bene. L'azzurro è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma da lì Cerundolo ha ribaltato tutto, vincendo il terzo parziale 7-5 e portando il match al quinto set dopo aver dominato il quarto (6-1). Crollo nel set decisivo. Nell'ultimo set Sinner... 🔗 Leggi su Agi.it

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