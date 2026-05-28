Il caldo stende Sinner a Parigi Jannik rimontato in 5 set da Cerundolo dopo un malore
Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo aver perso i primi due set, il tennista italiano ha rimontato vincendo il terzo e il quarto, ma nel quinto ha ceduto 6-4 contro Juan Manuel Cerundolo. Durante il match, Sinner ha accusato un malore, probabilmente causato dal caldo, e ha avuto problemi di stomaco che hanno influenzato la sua performance.
AGI - Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo va ko in cinque set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato un malessere, probabilmente legato al caldo, e problemi di stomaco nel corso del match contro il sudamericano. L'altoatesino conduceva 6-3 6-2 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi più bene. L'azzurro è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma da lì Cerundolo ha ribaltato tutto, vincendo il terzo parziale 7-5 e portando il match al quinto set dopo aver dominato il quarto (6-1). Si interrompe la striscia di 30 vittorie consecutive del 24enne di Sesto, che non difende i 1300 punti della finale persa nella passata edizione contro Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Agi.it
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