il caldo stende sinner a parigi jannik rimontato in 5 set da cerundolo dopo un malore

Notizia in breve

Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo aver perso i primi due set, il tennista italiano ha rimontato vincendo il terzo e il quarto, ma nel quinto ha ceduto 6-4 contro Juan Manuel Cerundolo. Durante il match, Sinner ha accusato un malore, probabilmente causato dal caldo, e ha avuto problemi di stomaco che hanno influenzato la sua performance.