Jannik Sinner ha raggiunto per la terza volta in carriera la semifinale di Wimbledon, battendo in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff. La partita è durata due ore e trentasette minuti, con i parziali di 7-5, 7-6 e 6-3. Sinner ha vinto il match senza perdere un set, consolidando la sua presenza tra i migliori del torneo.

Jannik Sinner continua la sua difesa del titolo e accede nuovamente in semifinale a Wimbledon, la decima in carriera in uno Slam. Il numero uno del mondo ha piegato in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5 7-6 6-3 dopo due ore e trentacinque minuti di gioco. Un Sinner ancora una volta mortifero nei momenti decisivi della partita, senza esprimere un gioco spumeggiante, ma restando concreto e attento quando il punto era importante. Appuntamento ora a venerdì contro il vincente del match tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime ed ovviamente l’eventuale sfida con il serbo è quella che intrigherebbe di più. Ottimo il rendimento al servizio per Sinner, vincendo l’84% dei punti quando ha servito la prima, realizzando anche sedici ace. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner approda per la terza volta in semifinale a Wimbledon. Servono 3 set lottati per battere Struff

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Sinner perde la semifinale contro Djokovic agli Australian open 2026

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Jannik Sinner è ancora in semifinale a Wimbledon! Piegato in tre set il tedesco StruffJannik Sinner ha battuto in tre set il tedesco Struff con i punteggi di 7-5, 7-6 e 6-3 in due ore e 35 minuti, conquistando la semifinale a Wimbledon.

Temi più discussi: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon: Sono contento, è stata molto dura; Wimbledon, Sinner vince contro Brooksby e approda agli ottavi di finale; Jannik Sinner avanza ai quarti: Ogni giorno un piccolo miglioramento. Struff? Grande servitore, lo rispetto; Tennis, Jannik Sinner approda al 3° turno di Wimbledon.

Sinner approda ai quarti vincendo per la 3° volta consecutiva senza perdere set. A parte il fatto che Jannik ha giocato meglio nella versione indoor, c'è poco altro da dire. Sinner ha alzato il livello solo quando serviva. Gli errori nelle altre fasi stavolta non mi pr x.com

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