C'è un problema che l'informazione tecnologica italiana fatica a risolvere da anni: parlare di innovazione in modo che chiunque possa capirla, non solo chi già sa. Gli addetti ai lavori si parlano addosso, i format divulgativi spesso banalizzano, e il pubblico generalista resta fuori da conversazioni che, invece, lo riguardano eccome. Da questo gap nasce Tech Talks, il nuovo vodcast di QN – Quotidiano Nazionale, condotto dal giornalista Giancarlo Ricci, con cadenza settimanale e una promessa esplicita: fare della tecnologia un racconto comprensibile, concreto, appassionante. Non è il primo vodcast tecnologico in Italia. Ma ha una specificità...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tech Talks: il nuovo vodcast di QN che vuole raccontare la tecnologia a tutti, senza filtri e senza tecnicismi

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