Comolli non si fa fa parte! Tra accuse ed errori | vorrebbe indire una conferenza stampa Decide Elkann
In una situazione caratterizzata da tensioni e accuse, il coinvolgimento di figure di rilievo nel mondo del calcio sta attirando l’attenzione. Una persona ha deciso di organizzare una conferenza stampa per chiarire la propria posizione, ma è stato deciso di intervenire da un'altra parte. La vicenda si sviluppa in un clima di incertezza, con diverse parti che prendono decisioni ufficiali per gestire la questione. La situazione rimane in evoluzione e al momento non sono state fornite ulteriori comunicazioni ufficiali.
Comolli non si fa fa parte! Tra accuse ed errori: vorrebbe indire una conferenza stampa. Deciderà Elkann sul futuro dell’ad. Aspettarsi un passo indietro spontaneo da parte di Damien Comolli è praticamente impossibile. L’amministratore delegato della Juventus è perfettamente consapevole delle tensioni interne: sa di non avere un rapporto con Luciano Spalletti, di essere stato isolato da diverse figure del club e di aver commesso errori evidenti nelle ultime due sessioni di mercato. La pesante sconfitta interna contro la Fiorentina ha scatenato una bufera, ma il manager francese non ha alcuna intenzione di dimettersi né di accettare un ridimensionamento delle sue mansioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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