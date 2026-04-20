Ospite di Fabio Fazio il prossimo conduttore di Sanremo Stefano De Martino si presta a una divertente simulazione di conferenza stampa del Festival | video

Stefano De Martino, noto conduttore televisivo, è stato ospite del programma televisivo condotto da Fabio Fazio. Durante l'intervento, si è esibito in una simulazione di conferenza stampa del Festival di Sanremo, in vista della sua partecipazione nel 2027. De Martino ha partecipato a questa prova, che ha coinvolto anche Fazio, noto conduttore e prossimo direttore artistico del Festival.

Stefano De Martino, ospite a Che tempo che fa si allena in vista di Sanremo 2027: incalzato da Fabio Fazio, il conduttore di Affari Tuoi e prossimo direttore artistico del Festival, si presta a una divertente simulazione di una conferenza stampa di Sanremo. Cavandosela tra battute e sorrisi. Copyright 2023 © Tutti i diritti riservati. Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 R.E.A. di Milano 1524326 Capitale sociale € 270.000.000,00 .🔗 Leggi su Amica.it

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