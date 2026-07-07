Italia Viva Casa Riformista Arezzo | mercoledì 8 luglio giornata di mobilitazione in piazza

Mercoledì 8 luglio si terrà una manifestazione in piazza organizzata da Italia Viva e Casa Riformista nella provincia di Arezzo. La mobilitazione è collegata a una giornata nazionale di protesta prevista per lo stesso giorno. La partecipazione è stata annunciata come parte di un'iniziativa di protesta senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La manifestazione si svolgerà in una piazza centrale della città.

Arezzo, 7 luglio 2026 – Italia VivaCasa Riformista Arezzo: mercoledì 8 luglio giornata di mobilitazione in piazza. Italia VivaCasa Riformista Arezzo scende in piazza anche in provincia di Arezzo in occasione della giornata nazionale di mobilitazione in programma martedì 8 luglio. Dalle ore 18 alle 20 saranno allestiti due punti informativi dove iscritti e volontari distribuiranno il volantino "Quando c'era lei" e raccoglieranno le firme a sostegno della petizione per chiedere una riforma della legge elettorale che reintroduca il v oto di preferenza, consentendo ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti. I banchetti saranno presenti:? Arezzo, in Piazza San Jacopo;? Sansepolcro, in Porta Fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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