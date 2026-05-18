Italia Viva-Casa Riformista arriva a Fiorenzuola

Italia Viva-Casa Riformista ha annunciato l’apertura di una nuova sede a Fiorenzuola, segnando un passo importante per la loro presenza nella provincia di Piacenza. La decisione arriva in un momento di espansione del partito nel territorio, con l’obiettivo di rafforzare le attività politiche locali. La nuova sede sarà dedicata alle iniziative e ai progetti dell’organizzazione nella zona, e rappresenta un passo strategico per consolidare il rapporto con i cittadini e le realtà locali.

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