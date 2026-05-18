Italia Viva-Casa Riformista arriva a Fiorenzuola
Italia Viva-Casa Riformista ha annunciato l’apertura di una nuova sede a Fiorenzuola, segnando un passo importante per la loro presenza nella provincia di Piacenza. La decisione arriva in un momento di espansione del partito nel territorio, con l’obiettivo di rafforzare le attività politiche locali. La nuova sede sarà dedicata alle iniziative e ai progetti dell’organizzazione nella zona, e rappresenta un passo strategico per consolidare il rapporto con i cittadini e le realtà locali.
Italia Viva-Casa Riformista rafforza la propria presenza sul territorio piacentino e avvia una nuova fase politica anche a Fiorenzuola. Emanuele Montani, avvocato fiorenzuolano, è stato coinvolto dal Coordinatore Provinciale di Italia Viva-Casa Riformista Fabrizio Faimali il quale ha affidato al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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