Casa Riformista - Italia Viva prove di campo largo con Le Marche che vogliamo
Sabato 9 maggio 2026 alle 10, si svolgerà un evento pubblico presso l’Hotel Baia Flaminia a Pesaro, promosso da Casa Riformista Italia Viva. L’iniziativa si intitola “Le Marche Che Vogliamo” e si terrà nella Sala Mare in viale Parigi 8. L’incontro vedrà la partecipazione di esponenti del partito e si concentrerà su temi legati al territorio regionale.
PESARO – Sabato 9 maggio 2026, alle 10 all’Hotel Baia Flaminia – Sala Mare in viale Parigi 8 a Pesaro, si terrà l’iniziativa pubblica promossa da Casa Riformista Italia Viva dal titolo “Le Marche Che Vogliamo”.L’appuntamento, aperto a tutti, rappresenta un primo momento di confronto ampio.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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