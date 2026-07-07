italia per due benedetta parodi e fabio caressa nel nuovo show tv8

La coppia Parodi-Caressa protagonista di Italia per due, il nuovo programma on the road tra territori, cucina ed esperienze italiane. Sky annuncia il nuovo access condotto da Benedetta Parodi e Fabio Caressa ITALIA PER DUE consigli disordinati di viaggio Nuova produzione originale di TV8: un travel show in puro stile on the road, per scoprire il lato meno conosciuto del nostro Bel Paese Prodotto da Banijai Italia Con BENEDETTA PARODI FABIO. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Benedetta Parodi e Fabio Caressa Un Amore e una Famiglia in Diretta

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Temi più discussi: Gran finale per E/State Leggendo: Benedetta Parodi protagonista sul Lungomare di Lido di Camaiore; Sky, tornano X Factor e Pechino Express. La bella stagione e Codice nero tra le novità della prossima stagione; Estate in Versilia, la stagione si accende: i vip già in vacanza tra mare, sport e locali di lusso; Su Sky arriva Taste of Italy con Cannavacciuolo, su Tv8 Borghese con le nonne cuoche.

Due novità su TV8. Italia per due con Fabio Caressa e Benedetta Parodi, e Cooking Grandmas con Alessandro Borghese. Torneranno ovviamente Gialappashow, Foodish, Celebrity Chef e gli altri format Sky col passaggio free to air #palinsestisky x.com

SKYPalinsesti Sky: tornano gli 883, la finale di X Factor a Milano, Guanciale inaugura il medical drama, Cannavacciuolo con Pavan, Caressa gira l'Italia con ParodiLa nuova stagione di Sky punta tutto sui suoi volti più iconici, tra le conferme più attese e alcune novità che incuriosiscono. Si va dagli show, con X Factor dove ... ilmessaggero.it

Tutte le novità di Sky: da Fabio Caressa e Benedetta Parodi a X Factor. E torna il GialappaShowNuova sfida per Antonino Cannavacciulo con Taste of Italy e i 4 ristoranti di Alessandro Borghese ... msn.com