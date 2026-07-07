Sky ha scelto Fabio Caressa e Benedetta Parodi come nuovi volti dell’ access prime time di Tv8. Nella nuova stagione TV 20262027 i due, coppia anche nella vita, saranno al timone ogni sera di Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio. Si tratta di un travel show in puro stile on the road, per scoprire il lato meno conosciuto del Belpaese. Caressa e Parodi insieme gireranno l’Italia, raggiungendo diverse città, paesi, pianure e montagne. Attraverseranno lo stivale a bordo di un’automobile, che diventa teatro di ciò che normalmente avviene tra moglie e marito tra complicità, battibecchi e imprevisti. In ogni località vivranno tre esperienze diverse, proposte da chi il territorio lo vive quotidianamente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fabio Caressa e Benedetta Parodi conquistano l’access di Tv8

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