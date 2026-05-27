Benedetta Parodi Marito | Chi E’ E Che Lavoro Fa Fabio Caressa?

Fabio Caressa, noto commentatore sportivo, ha iniziato la sua carriera come giornalista e telecronista. Ha lavorato per diverse emittenti, specializzandosi nel calcio e nello sport in generale. La sua voce è diventata riconoscibile in trasmissioni di alto livello, grazie a ruoli di primo piano e collaborazioni con varie reti televisive. La sua attività professionale si è sviluppata attraverso impegni continuativi e incarichi di responsabilità nel settore sportivo.

Non è solo una voce dello sport. Dietro il successo di Fabio Caressa c’è una carriera costruita con scelte precise e ruoli chiave. Ecco cosa fa davvero oggi. C’è una voce che, per milioni di italiani, è sinonimo di emozione pura. Una voce che ha raccontato gol, trionfi e imprese memorabili. Ma dietro quella voce c’è molto di più: c’è Fabio Caressa, il telecronista che ha trasformato il racconto sportivo in un’arte. La sua carriera non è solo una lunga sequenza di partite commentate: è un viaggio tra passione, studio, intuizione e anche qualche deviazione sorprendente. Tutto ha inizio a Roma, nel 1986, quando un giovane Caressa esordisce su Canale 66 con il programma Golmania. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Forse ricordo male io ma Benedetta Parodi non era stata ospite con il marito proprio a #OggièUnAltroGiorno? Sbaglio? @serenabortone3 x.com

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